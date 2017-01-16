Sauber'in yeni sürücüsü Wehrlein
Formula 1 takımlarından Sauber, gelecek sezon için Alman pilot Pascal Wehrlein ile anlaşma sağladı.
Wehrlein, geçen sezon Manor adına Avusturya Grand Prix'sinde Formula 1'deki ilk ve tek puanını almıştı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:46
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TUFAN AYVALIK HACI SEN ÖNCE KADIKÖY DE ALDIĞIN EMANETİ ÇIKARDA SAHİBİNE VER MONGOL SİZ ADANA SPOR KADAR OLAMIYORSUNUZ KADIKÖY DE HA BİRE VERİP ALIYORSUN
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Atillas-BJK Etoo konusunda Fenerbahçe'nin herhangi bir fonksiyonu olmamış ama Fikret Orman'a o şekilde söylenmiş. Amaç iki takımı kırdırmak
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Sporsever Yine Fb yine Azizeden masallar. Yazik fenere ..
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