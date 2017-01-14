 Çağla’ya Fransız rakip – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Çağla’ya Fransız rakip

    Çağla’ya Fransız rakip
    Avustralya Açık'ta mücadele edecek olan 'ın rakibi belli oldu. Milli tenisçi, 17 Ocak'ta oynanacak ilk tur müsabakasında Fransız Oceane Dodin ile karşı karşıya gelecek. 20 yaşındaki Fransız tenisçi tek kadınlarda 71. sırada yer alırken, Çağla ise 85.'likte bulunuyor.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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