 Sydney'de şampiyon Konta – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Sydney'de şampiyon Konta

    Sydney'de şampiyon Konta

    Uluslararası Sydney Tenis Turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Johanna Konta, Polonyalı rakibi Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

    Uluslararası Sydney Tenis Turnuvası finalinde Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenen Büyük Britanyalı Johanna Konta şampiyon oldu.

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Avustralya'nın Sydney kentindeki Olimpik Park Tenis Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın finalinde dünya 3 numarası Polonyalı Radwanska ile 10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Konta karşılaştı.

    Karşılaşmanın setlerini 6-4 ve 6-2 alan Konta, grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi kariyerindeki ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı.

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:49
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