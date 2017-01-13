Sydney'de şampiyon Konta
Uluslararası Sydney Tenis Turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Johanna Konta, Polonyalı rakibi Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Uluslararası Sydney Tenis Turnuvası finalinde Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-0 yenen Büyük Britanyalı Johanna Konta şampiyon oldu.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Avustralya'nın Sydney kentindeki Olimpik Park Tenis Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın finalinde dünya 3 numarası Polonyalı Radwanska ile 10 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Konta karşılaştı.
Karşılaşmanın setlerini 6-4 ve 6-2 alan Konta, grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi kariyerindeki ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:49
- Rodallega an meselesi
Toplam 3
Yorum
mam61 nekadar cok sey bılıyorsunuz yaaaa faydası olmazmıs..... eto kac yasındaa bos bos konusmayın yaaaa
- Fenerbahçe deplasmanda kayıp
Toplam 7
Yorum
MRT HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ !! BİZ DAHA KÖTÜYDÜK !!! BU TAKIMDA KALİNİC , ANTİC , SLUOKAS ACİLEN GÖNDERİLMELİ VE YERLERİNE DAHA İYİ OYUNCULAR ALINMALI !! POTA ALTINA OYUNCU ARIYORUZ ÜLKEMİZDE Khem Birch GİBİ BİR OYUNCU VARDI KAÇIRDIK !!! İLLA PAHALI OYUNCULAR ALINACAK DİYE BİRŞEY YOK !!!
- Persie için dedesi çok özel
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Rvp'yi sevmem babasını da sevmezdim ama Dedesine saygım sonsuz.
Sydney'de şampiyon Konta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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