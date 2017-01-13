Favorilerin rakipleri belli oluyor
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler ve kadınlarda birçok favori tenisçinin rakipleri belli oldu.
Uzun bir sakatlık arasının ardından yeniden tenise dönen 17 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, kurada aynı torbada bulundukları için çeyrek finalden itibaren Murray'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.
Turnuvanın son şampiyonu dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic ise ilk turda 40 numaralı seribaşı İspanyol Fernando Verdasco ile karşılaşacak. Djokovic, Avustralya Açık'tan zaferle ayrılması halinde, kariyerinde bu turnuvada 7'nci şampiyonluğa ulaşan ilk erkek tenisçi konumuna gelecek.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stanislas Wawrinka ile Slovak Martin Klizan, 9 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile de Alman Florian Mayer maça çıkacak.
Federer'in rakibi, ön eleme turu maçlarının ardından belli olacak.
- Kerber'in rakibi Ukraynalı Tsurenko
Tek kadınlarda ilk turda, dünya 1 numarası Alman Angelique Kerber, 61 numaralı seribaşı Ukraynalı Lesia Tsurenko ile mücadele edecek.
Turnuvada daha önce 6 şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası ABD'li Serena Williams ise İsviçreli 48 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile karşılaşacak. 35 yaşındaki Williams, organizasyondan zaferle ayrılması halinde, 23'üncü grand slam şampiyonluğuna ulaşan tek kadın tenisçi olacak.
İlk tur maçlarında ayrıca, Polonyalı 3 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska ile Bulgar Tsvetana Pironkova, dünya 4 numarası Romanyalı Simona Halep ile de ABD'li Shelby Rogers karşı karşıya gelecek.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:51
- Rodallega an meselesi
Toplam 3
Yorum
mam61 nekadar cok sey bılıyorsunuz yaaaa faydası olmazmıs..... eto kac yasındaa bos bos konusmayın yaaaa
- Fenerbahçe deplasmanda kayıp
Toplam 7
Yorum
MRT HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ !! BİZ DAHA KÖTÜYDÜK !!! BU TAKIMDA KALİNİC , ANTİC , SLUOKAS ACİLEN GÖNDERİLMELİ VE YERLERİNE DAHA İYİ OYUNCULAR ALINMALI !! POTA ALTINA OYUNCU ARIYORUZ ÜLKEMİZDE Khem Birch GİBİ BİR OYUNCU VARDI KAÇIRDIK !!! İLLA PAHALI OYUNCULAR ALINACAK DİYE BİRŞEY YOK !!!
- Persie için dedesi çok özel
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Rvp'yi sevmem babasını da sevmezdim ama Dedesine saygım sonsuz.
Favorilerin rakipleri belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.