 Teniste milli heyecan – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Teniste milli heyecan

    Teniste milli heyecan
    Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası iki turnuvada korta çıkacak milli sporcuları açıkladı. Estonya'da 8-11 Şubat'ta yapılacak Fed Cup Avrupa'da; , İpek Soylu, Ayla Aksu ve Pemra Özgen'in mücadele edeceği belirtildi. Kıbrıs Rum Kesimi'nde 3-5 Şubat'ta yapılacak Davis Cup'ta ise Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek, Türkiye'yi temsil edecek.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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