Teniste milli heyecan
Türkiye Tenis Federasyonu, uluslararası iki turnuvada korta çıkacak milli sporcuları açıkladı. Estonya'da 8-11 Şubat'ta yapılacak Fed Cup Avrupa'da; Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu ve Pemra Özgen'in mücadele edeceği belirtildi. Kıbrıs Rum Kesimi'nde 3-5 Şubat'ta yapılacak Davis Cup'ta ise Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek, Türkiye'yi temsil edecek.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Teniste milli heyecan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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