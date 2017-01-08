Teniste milli kadrolar açıklandı
Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup ve Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup maçlarında Türkiye forması giyecek milli tenisçiler açıklandı.
Kafilede tecrübe kazanması adına Berfu Cengiz de yer alacak. Milli takım, Tallinn'deki müsabakalar öncesi 1-4 Şubat tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek.
Türkiye'nin arka arkaya 5. kez boy göstereceği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'taki diğer 13 ülke ise şöyle:
Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Büyük Britanya, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Letonya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Sırbistan.
Kura çekiminin daha sonra gerçekleştirileceği organizasyonda, iki takım 2. dünya grubu play-off'larına yükselecek, iki takım ise bir alt kümeye gerileyecek.
- Davis Cup kadrosu
Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup serüvenini 2015'ten bu yana sürdüren Türkiye, 2017'deki ilk sınavını 3-5 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında verecek.
Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında gerçekleşecek mücadelelerde ay-yıldızlı formayı giyecek oyuncular ise kaptan Haluk Akkoyun tarafından duyuruldu.
Buna göre Kıbrıs Rum Kesimi karşısındaki Davis Cup 1. tur eşleşmesinde Türkiye'yi Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek temsil edecek.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:02
- "Rodrigues fark yaratır"
Toplam 4
Yorum
kpt gs ın sağ kanadı çalışmıyor diyen yorumcular şimdi de rodri'yi ihtiyaç yoktu diyorlar.laf olsun torba dolsun değil mi?
- Emenike'ye sürpriz talip
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Kiralık gider.. seneye yine febe'ye döner hazırlık kampında bir köy takımına iki gol atınca taraftar yine omuzlara alır Emenike'yi. Ben bu filmi daha önce görmüştüm. Amerikalıların dediği gibi: ''Different day same shit''
- Rodrigues G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
emre Zaten imza meselesi sıkıntı galatasarayda, grosskreutzsa dönmesin olay.
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