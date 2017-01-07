 Teniste tarihi başarı – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Teniste tarihi başarı

    Teniste tarihi başarı

    Türk tenisçiler bir başarıya daha imza attı.

    16-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda bu yıl gençler ve büyüklerde elemelerden itibaren 6 Türk sporcu mücadele edecek. Çağla Büyükakçay ile İpek Soylu ana tabloda, da elemeleri geçerse korta çıkacak. Gençlerde de 3 isim bu önemli heyecanı yaşayacak.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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