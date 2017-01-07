Djokovic, 2017'ye şampiyonlukla başladı
Sırp tenisçi, Katar ExxonMobil Açık Tenis Turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Murray'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı
Katar ExxonMobil Açık Tenis Turnuvası'nda Novak Djokovic, finalde Andy Murray'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen organizasyonun finalinde, dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray ile klasmanın 2. sırasında yer alan Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi.
Djokovic, 2 saat 54 dakika süren ve büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek 2017'deki ilk şampiyonluğuna imza attı.
Andy Murray'nin 28 maçlık galibiyet serisine son veren Djokovic, bu organizasyondan 2. kez zaferle ayrıldı.
Kariyerinde 12 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, 36. kez karşılaştığı Andy Murray önünde 25. galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:19
- "Satmıyoruz"
Toplam 28
Yorum
VezirParmağı Antalya bu sene Eto ile kümeye düşecek.BJK onun üstüne oynamalı.Nasıl Bursa bitirildiyse,Antalya da bitirilip sonsuza kadar kümede kalmalı
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 23
Yorum
madem göndereceksiniz bunu niye şimdi açıklıyorsunuz ? bu açıklamanın hocanın performansını etkileyeceğini bilmiyor musunuz? hocanın futbolcular üzerindeki otoritesini kaybedeceğini bilmiyor musunuz ?
- Trabzonsporlu oyuncu kamptan ayrıldı
Toplam 13
Yorum
fanatik abdullah gitmesi gereken sadece ersun yanaldııııııııııııııııııııııııııır gitmeli gitmeli trabzonlu topcuları sevmiyoooooooooooooooooooooooooooooooooor
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