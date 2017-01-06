 Rafael Nadal çeyrek finalde elendi – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    çeyrek finalde elendi

    Rafael Nadal çeyrek finalde elendi

    Eski dünya 1 numaralarından İspanyol tenisçi , Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası tek erkekler çeyrek final maçında karşılaştığı Kanadalı Milos Raonic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

    Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland Tenis Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Nadal ile Raonic yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.

    Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Raonic, 2 saat 21 dakika süren müsabakada Nadal'ı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

    Bu turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Milos Raonic, yarın oynanacak yarı final karşılaşmasında Bulgar Grigor Dimitrov ile mücadele edecek.

    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:46
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