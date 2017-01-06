Rafael Nadal çeyrek finalde elendi
Eski dünya 1 numaralarından İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası tek erkekler çeyrek final maçında karşılaştığı Kanadalı Milos Raonic'e 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
Avustralya'nın Brisbane kentindeki Queensland Tenis Merkezi'nde düzenlenen turnuvada, Nadal ile Raonic yarı finale yükselebilmek için karşı karşıya geldi.
Dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Raonic, 2 saat 21 dakika süren müsabakada Nadal'ı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Bu turnuvada geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Milos Raonic, yarın oynanacak yarı final karşılaşmasında Bulgar Grigor Dimitrov ile mücadele edecek.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:46
- Mehmet Ekici Fener'de
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KADİR MEHMETİ ALACAĞINIZA; ETOO YU ALSANIZA... SANKİ MESSİ. YAZIK BU KULÜBÜN PARALARINA...
- Mehmet Ekici Fener'de
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FB li Murat A. Sevilla’dan Luciano Dario Vietto (93 d.lu) , Celtic’den Moussa Dembele, West Bromwich’den Saido Berahino (93 d.lu), Shakhtar D.ten Taison (89 d.lu), Husovarna’dan Peter Gwargis ve Stuttgart II’den Marvin Wanitzek (93 d.lu) gibi sözleşmesi Haziranda bitecek ve/veya genç olan futbolculardan iki veya üçü ile Hansa Roctoch’tan Robin Krolikowski (99 d.lu), A.Salzburg’dan Leon Marojevic (99 d.lu) ve Werder Bremen (U19)’den Pele Hoppe (99 d.lu) gibi sözleşmesi Haziranda bitecek ve genç olan futbolculardan iki veya üçünü transfer edelim, Karavayev ve Lens’in de borservisini alalım ne olur. Hadi Aziz ve Ali YILDIRIM Başkan, Ali KOÇ Başkan ve…… başkanlarım. Emeğim boşa gitmesin…..
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Sneijder_W Bana diyorlar ki: ''Senin febe sayfasında ne işin var.'' Ben Bağdat Caddesine GSStore açmış bir kulübün taraftarıyım. Kadıköy Boğasını yağlı boyayla sarı-kırmızıya boyayan renktaşlarım da oldu ama ben o kadarını tasvip etmiyorum. Ben sadece gelirim medeni şekilde buraya kendi görüşümü yazar giderim. Kimseyle de muhatap olmak arzusu içerisinde değilim. Çünkü arada fark var yani davul bile dengi dengine. Önce 4. yıldızı takın sonra bana mesaj yazın ki cevap vereyim. O zamana kadar size cevap yok.
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