 Teniste hedefler – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Teniste hedefler

    Teniste hedefler
    'tan büyük hedef. Tenisimizin son yıllara damga vurduğunu belirten Durmuş, "2020'de dünyada ilk 100'de 6 Türk yer alacak" iddiasında bulundu.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:09
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