''Şampiyonluklar kazanmak istiyorum''
Roger Federer tenise 3 yıl daha devam edecek. Sakatlığı sonrası yarın Avustralya'daki Hopman Kupası ile kortlara dönecek olan İsviçreli, "Yeni şampiyonluklar kazanmak istiyorum" dedi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:14
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