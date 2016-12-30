Serena Williams nişanlandı
Dünyanın en ünlü tenisçilerinden ABD'li Serena Williams, nişanlandığını açıkladı.
Williams, nişanlanma teklifinin, tanıştıkları İtalya'nın Roma kentinde yapıldığını da belirtti.
Reddit sayfasında nişanlanması üzerine şiir yazan Williams ise son dizelerde, "Diz çöktü, dört kelime söyledi, ve ben de evet dedim" ifadelerini kullandı.
Dünya tek kadınlar sıralamasında ikinci sırada yer alan ABD'li tenisçi Williams, kariyeri boyunca teklerde 22 grand slam turnuvası kazanırken, çift kadınlarda 3, tek kadınlarda ise 1 olimpiyat şampiyonluğu elde etmişti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:23
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Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
Serena Williams nişanlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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