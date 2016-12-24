TEB Ankara Cup'ı Jorovic kazandı
Finalde Rus rakibi Vitalia Diatchenko’yu mağlup eden Sırp Ivana Jorovic, TEB Ankara Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Dolu tribünler önünde oynanan mücadeleyi 6-4, 7-5'lik setlerle kazanan Jorovic, TEB Ankara Cup'ta 2015'ten sonra 2016'da da zirveye çıktı.
Kariyerinin 10. ITF tekler şampiyonluğunu elde eden Jorovic ve finalist Diatchenko'ya ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Ankara Tenis Kulübü Başkanı Ergin Fikirmen verdi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:43
- CR7’den Suriyeli çocuklara destek
Toplam 4
Yorum
neoplan cr7 bu açıklamaları yaparken messi, babasıyla birlikte kaçırdıkları vergileri hesaplamakla meşguldür
- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!
Toplam 18
Yorum
TAYFUN TÜRK Bu kasimpasa dan gönderilen FUTBOLCU degilmiydi ? Arablara sonra kulüpsüz kalmisti hani ? Kasimpasa NÎN gönderdigi FUTBOLCU BJK DE YANI ? Interesant
- Ekonomik stoper
Toplam 14
Yorum
GSli1905 Maliyeti yüksek olur bu Oyunculari gödermek isterler,ama 200 bin alani göndermek istemeleri Kalitesini ortaya koymazmi ? Bizimkilerde hemen BELES olsunda alalim.......HALA AKILLANMADINMI GALATASARAY !!!!
TEB Ankara Cup'ı Jorovic kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.