Marcus Daniell-Artem Sitak yarı finalde
TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvasının çiftler bölümünde, Yeni Zelandalı Marcus Daniell-Artem Sitak ikilisi yarı finale yükseldi.
Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler çeyrek finalinde Marcus Daniell-Artem Sitak ikilisi, Carlos Berlocq (Arjantin)-Teymuraz Gabashvili (Rusya) ekibiyle karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Yeni Zelandalı ekip, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Daniell-Sitak çifti, yarı finalde Arjantinli Andres Molteni-Diego Schwartzman ile karşılaşacak.
- 28 Nisan 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:28
- ''Hazırım''
Toplam 3
Yorum
zorla buyur gel ama eş dost değil yönetimi sağlam kur yoksa özbek olursun demedi deme
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
kanarya ey yönetim konyanın aykuta ödeyecegi ücreti konyaya ödeyin, aykut bize gelmesin. yıkımı çok daha pahalı olur.
- "Hakem dengeleri değiştirdi"
Toplam 7
Yorum
yaşlı fb li aman hoca konyada kal, lütfen fenere gelme, korkak futbolun bizi futboldan sogutmuştu. halen toplıyamadık.
Marcus Daniell-Artem Sitak yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.