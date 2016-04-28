 Marcus Daniell-Artem Sitak yarı finalde – Fotomaç – 28 Nisan 2016
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Marcus Daniell-Artem Sitak yarı finalde

    Marcus Daniell-Artem Sitak yarı finalde

    TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvasının çiftler bölümünde, Yeni Zelandalı Marcus Daniell-Artem Sitak ikilisi yarı finale yükseldi.

    Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler çeyrek finalinde Marcus Daniell-Artem Sitak ikilisi, Carlos Berlocq (Arjantin)-Teymuraz Gabashvili (Rusya) ekibiyle karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmayı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Yeni Zelandalı ekip, adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

    Daniell-Sitak çifti, yarı finalde Arjantinli Andres Molteni-Diego Schwartzman ile karşılaşacak.

    1. 28 Nisan 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:28
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