Türkiye, Balkan Oyunları'nda üçüncü oldu
15 Yaş Altı Sutopu Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Oyunları'nda bronz madalya elde etti.
Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Balkan Komitesinin Burgaz kentinde gerçekleştirdiği oyunlarda Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.
Milliler, katıldıkları ilk organizasyondan madalyayla ayrılma başarısı gösterdi.
Oyunlarda 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise dereceye giremedi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:39
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 7
Yorum
ALEX BU ADAM BIR ISE YARAMAZ YARIMSAAT SONRA BITIYOR EMEKLIYOR SAHADA
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
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Yorum
ELMACI ELMAS BOŞUNA SEVİNMEYİN ALT YAPIYA GÖNDERİLCEK VE ORDA 1 2 SENE OYNAYIP BAŞKA TAKIMA GEÇİCEK :)))))))))
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 42
Yorum
alibeker İmbula Selçuk'u havada, karada keser. Tolga'nın yerine de Fernando gelirse daha iyi olur.
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