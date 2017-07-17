 Türkiye, Balkan Oyunları'nda üçüncü oldu – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Türkiye, Balkan Oyunları'nda üçüncü oldu

    Türkiye, Balkan Oyunları'nda üçüncü oldu

    15 Yaş Altı Sutopu Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

    Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Balkan Komitesinin Burgaz kentinde gerçekleştirdiği oyunlarda Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

    Milliler, katıldıkları ilk organizasyondan madalyayla ayrılma başarısı gösterdi.

    Oyunlarda 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise dereceye giremedi.



    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:39
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