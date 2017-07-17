Türkiye, Balkan Oyunları'nda üçüncü oldu

Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Balkan Komitesinin Burgaz kentinde gerçekleştirdiği oyunlarda Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Milliler, katıldıkları ilk organizasyondan madalyayla ayrılma başarısı gösterdi.

Oyunlarda 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise dereceye giremedi.