 Şampiyonlar kutladı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Şampiyonlar kutladı

    Şampiyonlar kutladı
    Spor Toto Sutopu Süper Ligi 2016-17 sezonu şampiyonu G.Saray Erkek Sutopu A Takımı, 27. zaferini kendisi gibi şampiyon olan U17 Bayan Sutopu Takımı ile Kalamış Tesisleri'nde kutladı. Genel menajer Emre Danışmend, "İki şampiyonluğu bir arada kutluyoruz. Tüm G.Saraylılara armağan olsun" dedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:53
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