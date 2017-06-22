Şampiyonlar kutladı

Spor Toto Sutopu Süper Ligi 2016-17 sezonu şampiyonu G.Saray Erkek Sutopu A Takımı, 27. zaferini kendisi gibi şampiyon olan U17 Bayan Sutopu Takımı ile Kalamış Tesisleri'nde kutladı. Genel menajer Emre Danışmend, "İki şampiyonluğu bir arada kutluyoruz. Tüm G.Saraylılara armağan olsun" dedi.