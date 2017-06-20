Sutopunda şampiyon Galatasaray oldu

Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 1-1 eşitlikle geçildi. İkinci periyotta, iki takımın da birer sayı kaydettiği mücadelede ilk yarı 2-2 sona erdi.

Maçın 3. periyodunu 4-3 önde kapatan Galatasaray, oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 8-7 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Final serisine 1-0 önde başlayan Galatasaray, ilk maçta dün ENKA'yı 8-6 yenmişti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı sporcular tribünlere yönelerek taraftarlarına "üçlü" çektirdi.

Galatasaray'a madalyaları ve şampiyonluk kupasını Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün ile yönetim kurulu üyesi Kamuran Tümen verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, tarihinde 27. lig şampiyonluğuna ulaştı.