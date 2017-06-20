 Sutopunda şampiyon Galatasaray oldu – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Sutopunda şampiyon oldu

    Sutopunda şampiyon Galatasaray oldu

    Spor Toto Sutopu Süper Ligi play-off finali ikinci maçında ENKA'yı 8-7 yenen , seriyi 3-0 kazanarak 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

    Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 1-1 eşitlikle geçildi. İkinci periyotta, iki takımın da birer sayı kaydettiği mücadelede ilk yarı 2-2 sona erdi.

    Maçın 3. periyodunu 4-3 önde kapatan , oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 8-7 galip ayrılarak şampiyon oldu.

    Final serisine 1-0 önde başlayan Galatasaray, ilk maçta dün ENKA'yı 8-6 yenmişti.

    Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı sporcular tribünlere yönelerek taraftarlarına "üçlü" çektirdi.

    Galatasaray'a madalyaları ve şampiyonluk kupasını Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün ile yönetim kurulu üyesi Kamuran Tümen verdi.

    Sarı-kırmızılı ekip, tarihinde 27. lig şampiyonluğuna ulaştı.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:37
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