Sutopunda şampiyon Galatasaray oldu
Spor Toto Sutopu Süper Ligi play-off finali ikinci maçında ENKA'yı 8-7 yenen Galatasaray, seriyi 3-0 kazanarak 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.
Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 1-1 eşitlikle geçildi. İkinci periyotta, iki takımın da birer sayı kaydettiği mücadelede ilk yarı 2-2 sona erdi.
Maçın 3. periyodunu 4-3 önde kapatan Galatasaray, oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 8-7 galip ayrılarak şampiyon oldu.
Final serisine 1-0 önde başlayan Galatasaray, ilk maçta dün ENKA'yı 8-6 yenmişti.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı sporcular tribünlere yönelerek taraftarlarına "üçlü" çektirdi.
Galatasaray'a madalyaları ve şampiyonluk kupasını Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün ile yönetim kurulu üyesi Kamuran Tümen verdi.
Sarı-kırmızılı ekip, tarihinde 27. lig şampiyonluğuna ulaştı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:37
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Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 7
Yorum
gfb1907 tsl de kupa kazanıp bizi yakalaman için en az 5 senesi olan birinin yorum yapması ne kadar aciz oldugunu gösteriyor, merak etmeyin geliyoruz
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Adım adım Fenerbahçe'ye
Toplam 23
Yorum
Fbli Öncelikle satın alma değil kiralama olacak. Diğer yandan genç oyuncu diye yırtınanlar Türkiyede o iş olmuyor 3 maç kaybedince istifa dersinz
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 35
Yorum
analiz Futbolla alakasız adam sampıyonlar lıgı ve avrupa maclarına bak benfica-Bjk dahıl adam sampıyonlar lıgındede atıyo o gollerı senın futbol ızlemedıgın burdan bellı
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