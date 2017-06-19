 U17’ler şampiyon – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    U17’ler şampiyon

    U17’ler şampiyon
    G.Saray U17 Bayan Sutopu Takımı, şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, 17-18 Haziran'da İzmir Narlıdere Yüzme Havuzu'nda yapılan 1. Lig 2. Bölüm karşılaşmalarında oynadığı tüm maçları kazanıp, sezonu namağlup şampiyon olarak bitirdi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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