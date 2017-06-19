U17’ler şampiyon

G.Saray U17 Bayan Sutopu Takımı, şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, 17-18 Haziran'da İzmir Narlıdere Yüzme Havuzu'nda yapılan 1. Lig 2. Bölüm karşılaşmalarında oynadığı tüm maçları kazanıp, sezonu namağlup şampiyon olarak bitirdi.