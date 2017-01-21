 Galatasaray, İskenderun'u 11-3 yendi – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Galatasaray, İskenderun'u 11-3 yendi

    Galatasaray, İskenderun'u 11-3 yendi

    Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet programında yer alan U-17 Bayanlar 1'inci Lig müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü'nü 11-3 mağlup etti.

    İskenderun Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzu'nda 2 gün sürecek olan sutopu müsabakalarının ilk gününde Galatasaray, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü ile karşılaştı.

    Hızlı ve kontrollü başlayan müsabakadan Galatasaray ekibi, İskenderun karşısında 11-3 skor ile galip ayrıldı.

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:54
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