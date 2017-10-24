Süper Lig'de suskun hafta
Süper Lig'in 9. haftasında D.G. Sivasspor - Bursaspor ve Galatasaray - Fenerbahçe mücadeleleri golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalar 2017-2018 sezonunun golsüz sona eren ilk maçları oldu.
D.G. SİVASSPOR - BURSASPOR
Süper Lig'in 9. haftasında D.G. Sivasspor'un evinde karşılaştığı Bursaspor mücadelesi sezonun 0-0 biten ilk karşılaşması oldu. Pozisyon bakımından verimli geçen bir mücadele olurken, kırmızı-beyazlılarda Bifouma ve Kone ikilisinin etkili oyununu savunma oyuncusu Rybalka'nın kafa vuruşları destekledi. Karşılıklı ataklarla geçen ve iki tarafın da izleyenlerin beğenisini kazandığı mücadelede Bursaspor'da ise kaleci Harun yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı. Mücadelede Bursasporlu Delarge ve Batalla'nın kaçırdığı net pozisyonlar yeşil-beyazlı taraftarlara heyecan yaşatırken, karşılaşma golsüz sona erdi.
SESSİZ DERBİ
Üzerine konuşulmaya haftalar öncesinden başlanan ve dünya derbisi olarak nitelendirilen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi de bu sezon golsüz beraberlikle sona eren bir diğer karşılaşma oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip Fransız golcü Gomis ile gol pozisyonları yakalarken, sarı-lacivertlilerde ise Hollandalı oyuncu Janssen net gol fırsatlarını tepti. Konuk ekip Fenerbahçe'de Volkan'dan formayı kapan Carlos Kameni, derbide de iyi bir performans sergileyerek, kalesini gole kapattı. Hakem Cüneyt Çakır'ın kararlarının tartışıldığı derbide Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda, son bölümde kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 9. haftada karşılıklı ataklara sahne olan dünya derbisinden de gol sesi çıkmadı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:48
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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