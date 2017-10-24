Süper Lig'de lider değişmedi
Derbi maçta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, 17'şer puanı bulunan Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 4. maçını da kazanamadı. Ligin namağlup tek takımı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Öte yandan, Süper Lig'in 9. haftası bu sezon golsüz biten ilk maçlara sahne oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasında da gol sesi çıkmadı.
Beş karşılaşmanın berabere tamamlandığı haftada alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-3
Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği: 3-3
Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: 0-0
Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 1-1
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GALATASARAY
|9
|7
|2
|0
|20
|6
|14
|23
|2.
|GÖZTEPE
|9
|5
|2
|2
|20
|15
|5
|17
|3.
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|9
|5
|2
|2
|17
|13
|4
|17
|4.
|KAYSERİSPOR
|9
|5
|2
|2
|14
|10
|4
|17
|5.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|9
|5
|2
|2
|14
|12
|2
|17
|6.
|FENERBAHÇE
|9
|4
|3
|2
|17
|12
|5
|15
|7.
|BEŞİKTAŞ
|9
|4
|3
|2
|14
|10
|4
|15
|8.
|BURSASPOR
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|13
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
|10.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|9
|3
|2
|4
|19
|20
|-1
|11
|11.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|9
|3
|2
|4
|15
|17
|-2
|11
|12.
|ANTALYASPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|13.
|TRABZONSPOR
|9
|2
|3
|4
|17
|22
|-5
|9
|14.
|KASIMPAŞA
|9
|2
|2
|5
|13
|18
|-5
|8
|15.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|9
|2
|2
|5
|11
|16
|-5
|8
|16.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|2
|2
|5
|12
|20
|-8
|8
|17.
|ATİKER KONYASPOR
|9
|2
|1
|6
|9
|13
|-4
|7
|18.
|OSMANLISPOR
|9
|2
|1
|6
|13
|20
|-7
|7
10. HAFTA PROGRAMI
27 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
28 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
29 Ekim Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)
14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:36
-
En az 1 maç seyircisiz!
Toplam 7
Yorum
NoName Volkan Babacan'a atılan şişeni cezası ne kadardı?
-
G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 2
Yorum
MDFREE GS YÖNETİMİ HEDEF ŞAŞIRTIYOR. FENERBAHÇENİN GOLÜNÜ YEDİ YETMEDİ DENAYERİ ATMADI. BUNLARI BASTIRMAK VE UNUTTURMAK İÇİN ALGI YARATIYORLAR.
-
Devletimizin yanındayız
Toplam 11
Yorum
AKDENİZ ÖZBEK BEY PENALTIYA SIĞINMA NET GOLÜ VERMEYEN BİR HAKEME TŞK ET FENER SİZDEN ÜSTÜN OYNADI AYKUT HOCA YANLIŞ DEĞİŞİMLE SİZİ KURTARDI
Süper Lig'de lider değişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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