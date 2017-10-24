 Şampiyonlar vodafone park'ta – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Şampiyonlar vodafone park'ta

    Şampiyonlar vodafone park'ta
    ŞAMPİYON Ampute Milli Takımı, final maçını oynadığı Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da şampiyon milli oyuncuları tebrik etmek için sahaya indi ve fotoğraf çektirdi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:38
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