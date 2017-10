Devletimizin yanındayız

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında AT V, A Haber, A Spor Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz ve yazarımız Erman Toroğlu'nun sorularını yanıtladı. Özbek, Fenerbahçe derbisinde yapılan koreografinin Fetullahçı Terör Örgütü (FET Ö) ile ilişkilendirilmesine tepki göstererek, "Galatasaray'ın eli kanlı terör örgütüyle hiçbir işi olmaz." dedi. Galatasaray'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Özbek, "Galatasaray'ın tarihi 1481'e kadar gidiyor. Galatasaray Lisesi 1868'de bugünkü eğitim düzenine geçiyor. O tarihten beri memleketine devlet adamından tutun da sanatçı, edebiyatçı, sporcu yetiştiren bir kurum. Kimse bu camiadan vatan haini ya da terörist çıktığını iddia edemez. Böyle bir şeyi reddediyoruz. Bizim tarlamız bu tip fideleri, tohumları kabul etmez. Hiçkimse Galatasaray'a bu yakıştırmayı yapmasın" diye konuştu. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti: "FETÖ maalesef Türkiye'de bazı kurumlara sızmıştır. Galatasaray gereken temizliği yapmıştır. Bizim toprağımız bunu kabul etmez. Camiamız, yönetimimiz ve taraftarımız 15 Temmuz sonrasında duruşunu sergilemiştir. Galatasaray'ın eli kanlı terör örgütüyle hiçbir işi olmaz. Kimse bunu farklı boyutlara getirip, Galatasaray'a zarar vermeye kalkmasın. Çanakkale'de, Kafkasya'da şehitlerler vermişiz. Böyle bir kuruma böyle bir yakıştırma olamaz."



'TABİİ Kİ SORGULANACAK'

Dursun Özbek, koreografiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan iki başmüfettişin görevlendirilmesi konusunda ise "Evet sorgulansın. Çünkü bu sorgulama polemiklerin önünü de keser. Galatasaray'dan bahsedilen manada kimse çıkmaz. Galatasaray vatanına bağlı, devletine biat etmiş, devletini seven bir kulüp. Soruşturmanın açılmasından mutluyum. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkması, bu konudaki duruşunun herkes tararafından net olarak bilinmesi Galatasaray'ın faydasına olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



ÇOK ŞANSLIYIZ

TÜRK futbolunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola ilgisi nedeniyle çok şanslı olduğunu vurgulayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği ile ilgili yasa çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Futbol camiası olarak çok şanslıyız, çünkü futbolu seven bir Cumhurbaşkanımız var" ifadelerini kullandı.



'YASAKÇILIK BİR FAYDA SAĞLAMAZ'

A SPOR'A yabancı sayısı hakkında da konuşan Dursun Özbek, "TFF ve Kulüpler Birliği'nin yaptığı ortak çalışma sonrasında en doğru kararı almak gerek. Ama uluslararasındaki rekabet kulüpleri şu an zorluyor. Ben en iyi takımı kurmak zorundayım. Yasakçılığın çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Uygun sayının bulunması başka bir şey. Türkiye futbolcu ithal eden bir ülke konumunda. 200 milyon euro bonservisle transfer yapılan bir ortamda oynuyoruz. Herkes bütçesine göre en uygun oyuncuyu bulmak zorunda" dedi.



CÜNEYT ÇAKIR, DERBİDE NET PENALTIMIZI VERMEDİ

HAKEM Cüneyt Çakır'ı eleştiren Özbek, "Cüneyt Çakır penaltımızı vermedi. Bunun görülmemesi mümkün değil. Vermedi. Belhanda'nın düşürülmesinde hakemi aldatmaya yönelik diye sarıdan kırmızıya döndü. Penaltısı da penaltı değil" diye konuştu.



RESİMLERİ YAN YANA KOY; BU TESADÜF OLAMAZ!

Çakır'ın hatalarının tesadüf olamayacağını belirten Özbek, "Aynı hakem geçen yıl Karabük maçında aynı olaya penaltı çaldı. Bunlar üst üste geldiği zaman sizi farklı yorumlara itiyor. Resimleri yan yana getirince, 'bu tesadüf değil' diyor insan" açıklamasında bulundu.



GEÇEN SEZON HATALARDAN TAM 15 PUAN KAYBETTİK

Hiçbir zaman MHK'dan hakem istemediklerini ifade eden Özbek, "Bunu yapanlar var ama bu doğru değil. Derbide Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla kendiyle çelişmiştir. Galatasaray, geçen sezon hakem hataları yüzünden tam 15 puan kaybetmiştir" şeklinde konuştu.



Türk futbolunun amiral gemisi Kulüpler Birliği

Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği Türk futbolunun amiral gemisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Kulüpler Birliği yasası ile ilgili çalışmalar yapın' dedi. Bu konu üzerinde duruyoruz" dedi.