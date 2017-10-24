 Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu

    Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu

    Galatasaray-Fenerbahçe maçında tartışmalı kararlara imza atan Cüneyt Çakır'ın derbi notu belli oldu.

    FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'ın Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki yönetimi karşılığında aldığı notun 7.8 olduğu iddia edildi. Bu not; "Tatmin edici ancak eksikleri var" anlamı taşıyor.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:58
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