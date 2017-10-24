Caner'den hakeme şok küfür
Beşiktaş’ın milli yıldızı Caner Erkin’in, Başakşehir maçının 87’inci dakikasında hakem Mete Kalkavan’a ettiği küfürler kameralara yansıdı, büyük tepki topladı
ÇAKAR'DAN SERT TEPKİ
CANER Erkin'in pozisyonu ile ilgili olarak spor yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında, "Lan Caner! Bana bak! Senin için arkadaşım Mahmut Uslu ile kavga ettim. Utanmıyor musun o... çocuğu derken? Sen benim hakemime küfür edemezsin" dedi. Çakar, sosyal medyadan ise "Yıllarca özel hayatını korumaya çalıştığımız Caner'in hakeme " O..... çocuğu" demesi utanç vericidir. Bu rezillik yaşanmamalıydı" diye tepkisini belirtti.
HAKEM RAPORA YAZARSA YANDI
Caner'in hakeme küfür ettiği TV görüntülerine net bir şekilde yansıdı. Ancak siyah-beyazlı oyuncunun ceza alabilmesi için hakem Mete Kalkavan'ın bu küfürleri raporunda yazması gerekiyor. Aksi durumda PFDK, görüntüden küfüre ceza vermiyor. Geçen yıl Volkan Demirel bu şekilde hiçbir ceza almamıştı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:43
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
Nani baktilar besiktasla basa cikamiyorlar dunya derbisi uydurmaya calisiyorlar fenerli Nani guzel soyledi hangi derbi, kimsenin umrunda degil
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Dursun Özbek'ten koreografi açıklaması
Toplam 6
Yorum
INADINA BJK SIZ IKI BUYUK YARATMAYA CALISIN BIZ TEK BUYUK OLARAK KALACAGIZ ZATEN DUNYA DERBISIYMIS PEH BESIKTASIN OLMADIGI MAC DERBY OLMAZ
Caner'den hakeme şok küfür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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