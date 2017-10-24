Caner'den hakeme şok küfür

SÜPER Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Tosic ve Kerim'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren mücadelede, siyah-beyazlıların milli oyuncusu Caner Erkin'in ettiği küfürler şok yarattı. Caner, karşılaşmanın 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a kızdı ve ardından ağır küfürler etti. TV'ye yansıyan görüntülerde Caner'in "Köpek, sen adam değilsin! Seni O... ..." küfürleri yayıncı kuruluşun kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Öte yandan yayıncı kuruluş pozisyonun tekrarını RTÜK kuralı nedeniyle yayınlayamadı.CANER Erkin'in pozisyonu ile ilgili olarak spor yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında, "Lan Caner! Bana bak! Senin için arkadaşım Mahmut Uslu ile kavga ettim. Utanmıyor musun o... çocuğu derken? Sen benim hakemime küfür edemezsin" dedi. Çakar, sosyal medyadan ise "Yıllarca özel hayatını korumaya çalıştığımız Caner'in hakeme " O..... çocuğu" demesi utanç vericidir. Bu rezillik yaşanmamalıydı" diye tepkisini belirtti.Caner'in hakeme küfür ettiği TV görüntülerine net bir şekilde yansıdı. Ancak siyah-beyazlı oyuncunun ceza alabilmesi için hakem Mete Kalkavan'ın bu küfürleri raporunda yazması gerekiyor. Aksi durumda PFDK, görüntüden küfüre ceza vermiyor. Geçen yıl Volkan Demirel bu şekilde hiçbir ceza almamıştı.