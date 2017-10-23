Valbuena'dan Kocaman'a tepki! Değişikliği beğenmedi
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, oyundan alınmasına memnun olmadı.
Valbuena değişikliği beğenmediTeknik direktör Aykut Kocaman, 72. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna Alper Potuk'u dahil etti. Numarasını değişiklik tabelasında gören Valbuena, iki elini yana açarak sitem etti. Valbuena, oyundan çıkarken de bu değişiklikten memnun olmadığını jest ve mimikleriyle gösterdi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:26
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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