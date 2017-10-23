Valbuena'dan Kocaman'a tepki!
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, oyundan alınmasına memnun olmadı.
Valbuena değişikliği beğenmediTeknik direktör Aykut Kocaman, 72. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna Alper Potuk'u dahil etti. Numarasını değişiklik tabelasında gören Valbuena, iki elini yana açarak sitem etti. Valbuena, oyundan çıkarken de bu değişiklikten memnun olmadığını jest ve mimikleriyle gösterdi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:04
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Yorum
MUSTAFA OLÇAY GS KORKAK FUTBOL OYNADI FENER DAHA ÇOK İHTİYACI VARKEN KORKAK FUTBOL OYNADI HAKEM NEŞİŞ YANSIN NE KABAP DEDİ.! DÜNYA DERBİSİYMİŞ..
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Devre arasında Ada yolcusu!
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pençeli kartal şamp.ligi bitince yıl sonu cenk 50 oğuzhan 20 ye gider. Grupdan çıkınca Tottenham eleyeceğiz. Cenk Harry Kane den büyük olduğunu gösterecek
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Muharrem Usta, sıkıntılı günler yaşıyor
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serdar muharrem usta trabzonspor u yönetecek nadide insanlardan biridir.ersun yanal kötü bir hoca değildir,sadece şansız ve doku tutmamıştır,
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