Tudor-Kocaman kenarda kapıştı

Tam yedek kulübelerinin önünde Feghouli ile Hasan Ali arasında bir pozisyon yaşandı. Kulübeler tartıştı

MÜCADELENİN ilk yarısında Sofiane Feghouli ile Hasan Ali Kaldırım arasında bir pozisyonda iki ekibin kulübeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Tartışmalı pozisyonun ardından Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor ile Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman yerlerinden ayrılıp tartışmaya başladı. Tudor ile Kocaman arasındaki atışmaya yardımcıları da katıldı. Bir süre devam eden tartışmaya 4. hakem Hüseyin Göçek müdahale etti. Göçek'in araya girmesinin ardından taraflar sakinleşti. Tudor ve Kocaman da kurmaylarını kendi kulübelerine gönderdi.