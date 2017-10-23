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0-0 biten derbide Janssen’in nizami golünü vermeyen Çakır G.Saray’ın iki, F.Bahçe’nin bir penaltısını es geçerken, Belhanda’ya ağır bir kararla ikinci sarıdan kırmızı gösterdi. İki takımın kozları Valbuena ile Gomis’in etkisiz kaldığı maçta yardımcı hakem Tarık Ongun tribünden atılan yabancı maddenin yüzüne gelmesiyle yere yığıldı.
Günlerdir büyük bir heyecanla beklenen, beş kıtadan 67 ülkede naklen yayınlanan dev derbiden gol sesi çıkmadı. Maçın henüz 6'ncı dakikasında Janssen'in vuruşunda top ağlara gitti ancak Cüneyt Çakır, Hollandalı yıldızın Serdar Aziz'e faul yaptığını belirterek golü vermedi. 9'da bu kez top ceza alanında Serdar Aziz'in eline çarptı ancak Çakır yine "devam" dedi. 20'de Gomis karşı karşıya pozisyonda Kameni'yi geçemedi. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen derbinin ikinci yarısında da kritik pozisyonlar vardı.
İki takımın golcüleri duryor, adeta Cüneyt Çakır tek başına oynuyordu! 55'te meşin yuvarlak bu kez ceza alanında Neto'nun eline çarptı. Çakır yine penaltıyı vermeyerek G.Saraylılar'ı isyan ettirdi. 59'da bu defa top ceza sahasında Hasan Ali'nin koluyla temas etse de Cüneyt Çakır penaltıyı yine es geçti. Maçın önüne geçen, iki takım futbolcularını ve kulübelerini adeta çıldırtan Çakır, 73'te Belhanda'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek tartışmalı bir karara daha imza attı. Maç da başladığı gibi 0-0 sona erdi.
İki takımın golcüleri duryor, adeta Cüneyt Çakır tek başına oynuyordu! 55'te meşin yuvarlak bu kez ceza alanında Neto'nun eline çarptı. Çakır yine penaltıyı vermeyerek G.Saraylılar'ı isyan ettirdi. 59'da bu defa top ceza sahasında Hasan Ali'nin koluyla temas etse de Cüneyt Çakır penaltıyı yine es geçti. Maçın önüne geçen, iki takım futbolcularını ve kulübelerini adeta çıldırtan Çakır, 73'te Belhanda'ya ikinci sarıdan kırmızı kart göstererek tartışmalı bir karara daha imza attı. Maç da başladığı gibi 0-0 sona erdi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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