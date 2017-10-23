Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik

Maç öncesi ve sonrası Igor Tudor'un kadro ve sistem tercihleri çok tartışıldı. Maç içerisinde yaptığı, yapmadığı ve geç kaldığı hamleler eleştiri aldı. Tudor neleri yanlış yaptı?Aykut Kocaman takımını derbiye yine çok iyi hazırlamayı başardı. Kocaman'ın doğru tercihleri, Tudor'u köşeye mi sıkıştırdı?İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisi analizimiz…Galatasaray'ın 8 haftadır iyi işleyen düzeni 9.haftada bozuldu. Tudor, sürpriz bir kararla 3'lü stoper ile maça başladı. Maicon-Serdar-Denayer üçlüsünü savunmaya koyan Tudor, Mariano'yu sağ kanat beki olarak başlattı. Tolga da sol kanat beki rolünü üstlendi. Belhanda 3-4-3'ün solunda oynarken, Feghouli sağında başladı.Galatasaray beklendiği gibi maça çok baskılı başladı. Önde pres ile rakibini boğan sarı-kırmızılılar pozisyonlarda yakaladı ama değerlendiremedi.Galatasaray hücum varyasyonlarında ağırlıklı olarak sağ kanadı kullanmaya çalıştı. Garry Rodrigues'in eksikliği hissedildi. Tudor'un ona şans vermemesi taraftarlardan yoğun tepki aldı.İlk baskıyı iyi kıran Fenerbahçe 20. dakikaya doğru oyunu dengelemeyi başardı ve topla iyi çıktı.20. dakikada Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası Galatasaray zorunlu bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Bu değişiklik sistemi de değiştirdi. Cimbom, 4-1-4-1 gibi oynamaya başladı. Zaten zorlanan Galatasaray bu sistem değişikliği ile oyununu bir seviye ileri taşımayı başaramadı.Galatasaray geriden oyun kurmakta zorlandı. Fernando geçmiş maçlardaki etkinliğini sağlayamadı. Ona alınan önlem bunda etkiliydi. Bu maça kadar Süper Lig'de maç başına 98 kez topla buluşan Fernando, Fenerbahçe karşısında ilk yarıda 26 kez, maç sonunda ise 42 kez topla buluşabildi.Fernando topla az buluşsa da %95 pas yüzdesi ile maçın yıldızıydı. 16 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Fernando, 4 hava topu kazandı, 2 hava topu kaybetti.Galatasaray'da 49 kez ile en çok topla buluşan isim ise Maicon oldu. Ama ilerideki pas bağlantıları sağlanamayınca Galatasaray, önceki maçlardaki üretkenliğini sahaya yansıtamadı. Maicon, savunmada ise 10 ikili mücadele kazanırken 2'sini kaybetti. 5 hava topu kazandı. 1'ini kaybetti.Galatasaray'da orta sahada ayakta kalan isim Ndiaye idi. Etkili bir oyun ortaya koyan yıldız futbolcu çok efor sarfetti. 24 ikili mücadeleye girdi. 13'ünü kazandı. 6 top kaptı. 1 pas arası yaptı ve 1 top uzaklaştırdı. Hücumda da savunmada da maçın öne çıkan isimlerindendi.Sarı-kırmızılıların maç öncesi Gomis'ten sonra en çok güvendiği isim şüphesiz Feghouli'ydi. Ancak Faslı yıldız etkisizdi. 90 dakikada 11 ikili mücadele kaybetti. Rakip yarı sahada %55 pas yüzdesi ile oynadı. Ondan istenen hücum varyasyonlarını sağlayamadı. 8 orta yaptı bunlardan 6'sında isabet sağlamayı başaramadı. Feghouli oyunda kaldığı sürede sahanın en fazla top kaybı yapan ismiydi (19).Galatasaray, hücum planını iyi işletemedi. Sarı-kırmızılıların gole en yakın ismi Tolga Ciğerci oldu. 5 şut denemesinde bulunan Tolga, 2'sinde isabet sağladı ancak gole çevirmeyi başaramadı.Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol atamadı. Galatasaray, ligde Fenerbahçe'ye 4 maçtır gol atmayı başaramadı; derbi tarihinde ilk kez iki takımdan biri arka arkaya dört maç gol atamadı.Savunma futbolu oynattığı için zaman zaman Fenerbahçeli taraftarlardan da yoğun tepki alan Aykut Kocaman, Galatasaray derbisine takımını çok iyi hazırlamayı başarmış. Tam bir deplasman oyunu oynayan Fenerbahçe galibiyete Galatasaray'dan daha yakın olan taraf gibi göründü.Kocaman, Galatasaray'ın en önemli silahı Fernando'yu durduramasa da yavaşlatmayı başardı. Belhanda, sarı-lacivertli takımın kompakt oyunu içinde kayboldu ve istediklerini yapamadı ve bu agresifleşmesine neden oldu. Gomis'e top taşınmasına elinden geldiğince izin vermeyen Fenerbahçe, Feghouli'yi de durdurmayı başardı. Mariano zaman zaman etkili olsa da o istenilen ortaları Gomis'le buluşturamadı.Maç boyunca daha rahat oynayan taraf da Fenerbahçe'ydi. Galatasaray'da fazla konsantrasyon sorunu göze çarptı. Aşırı motive oldukları gözlenen sarı-kırmızılılar istediklerini bir türlü yapamadı. Fenerbahçe ise çok daha rahat bir oyun ortaya koydu. Bunda sarı-kırmızılı taraftarların saha içinde o beklenilen taraftar baskısını koyamamasının da etkili olduğu aşikar.Aykut Kocaman savunma planını iyi yapsa da hücumda etkisiz kalınmasıyla kısır bir maç ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler isabetli şut çekemeden maçı tamamladı. Fenerbahçe Süper Lig'de isabetli şut çekemediği son iki maçta Beşiktaş (03.12.2016) ve Galatasaray ile berabere kaldı.Fenerbahçe de Galatasaray gibi hücumunu sağ kanadına endeksledi ama iki kanat oyuncusundan beklenen performansı alamadı.Fenerbahçe'de Isla 54, Dirar ise 49 kez topla buluştu. Bu istatistik Fenerbahçe'nin hücum varyasyonlarını sağ kanattan işletmek istediğini ortaya serdi. Isla maç boyunca 3 orta yaptı ve bunlarda isabet sağlayamadı.Maçtan önce midesinden rahatsızlığı bulunduğu ifade edilen Dirar, topla çok buluşmasına rağmen o da istenileni veremedi. 10 ikili mücadele kaybeden Dirar, 3 hava topu mücadelesinden galip çıkamadı. 6 orta denemesinde bulunmasına rağmen hiçbirinde isabet sağlayamadı.Fenerbahçe zorlu geçen maçta orta sahadaki kontrolü Josef ile sağlamayı başardı. Orta sahada başarılı bir performans ortaya koyan Josef, 10 ikili mücadeleden galip çıkan Josef 2 de hava topu kazandı. 41 kez topla buluşan Brezilyalı yıldız, %92.7 isabet oranı sağladı. 4 top uzaklaştırdı ve 3 pas arası yaptı. 1 top kaptı.Ayrıca Hasan Ali de savunmadaki performansıyla Galatasaray'ın çok iyi işleyen sağ kanadını durdurmayı başardı. 8 ikili mücadele kazanan Hasan Ali, 2 top kaparken, 1 pas arası yaptı ve 1 topu da uzaklaştırdı. Hücumda etkisiz olsa da savunmada kendisinden bekleneni yaptı. Feghouli'nin etkisiz olmasında en büyük etkendi.Fenerbahçe'de Kameni de üstüne düşen görevi fazlasıyla yaptı. 3 kritik kurtarışa imza attı. Maçın başarılı isimlerindendi. Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşuna çok iyi uzanan Kameni golü engelledi. Kameni, Fenerbahçe'deki kalede kimin oynayacağı tartışmalarına şu anlık son vermeyi başardı.Fenerbahçe, 26 yıl sonra Galatasaray derbisine yabancı bir kaleci ile çıkmış oldu. Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 14 maçtır kalesini gole kapatamıyordu. Bu maçta gol yememeyi başardı.

Fenerbahçe'nin ligde gol yemeden tamamladığı son iki maç Türk Telekom Stadyumu'nda oynandı; 23.04.2017 (0-1) ve Dün gece (0-0). Ayrıca Fenerbahçe, son altı lig maçında Galatasaray'a kaybetmedi (3G 3B).