Gazeteci akını
DERBİYE yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmaya 168 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı, bunların içinde Fransa, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin, Hollanda ve Belçika'dan 13 medya çalışanının da yer aldığı aktarıldı. Maçı, 5 kıtadan 67 ülke canlı olarak yayınladı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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