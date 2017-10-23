Gazeteci akını

DERBİYE yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmaya 168 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı, bunların içinde Fransa, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin, Hollanda ve Belçika'dan 13 medya çalışanının da yer aldığı aktarıldı. Maçı, 5 kıtadan 67 ülke canlı olarak yayınladı.