 Gazeteci akını – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gazeteci akını

    Gazeteci akını
    DERBİYE yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmaya 168 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı, bunların içinde Fransa, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin, Hollanda ve Belçika'dan 13 medya çalışanının da yer aldığı aktarıldı. Maçı, 5 kıtadan 67 ülke canlı olarak yayınladı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gazeteci akını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.