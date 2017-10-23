Derbi böyle olur! Tosic ipten aldı

Son 3 maçtan sadece 1 puan çıkartan ve liderin 9 puan gerisine düşen Kara Kartal, kendisine ters gelen Medipol Başakşehir karşısında yine öldü öldü dirildi.Vodafone Park'taki maçta Kerim Frei'ın 89'daki golüyle yenik duruma düşen Kara Kartal, 90+2'de Dusko Tosic'le beraberlik golünü buldu ve sahadan beraberlikle ayrıldı.Ligdeki kötü gidişe dur diyemeyen Beşiktaş, ligin 9. haftasını 15 puanla 6. sırada tamamladı. Başakşehir ise 17 puanla 5. sırada yer aldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir karşısına UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçına göre tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte, Gençlerbirliği mücadelesinde kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Hollandalı oyuncu Ryan Babel, zorlu Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine bir başka Hollandalı isim Jeremain Lens'i görevlendirdi. Lens, cezalı oyuncuların yokluğunda üst üste 3 maçta ilk 11'de oynama fırsatı buldu.

Genelde sağ kanatta görev alan Lens, Babel'in yokluğunda orta sahanın solunda görev yaptı.



BAŞAKŞEHİR'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Hoffenheim maçının ilk 11'inde 7 değişiklik yaparak, Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü.

Avcı, Almanya deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Kerim Frei, Gökhan İnler, Mehmet Batdal ve Mevlüt Erdinç'i Beşiktaş karşısında yedek kulübesinde tutarken, bu oyuncuların yerine Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Mossoro, Elia ve Adebayor'a şans verdi.

Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro ve Elia görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.

- Oğuzhan Özyakup yine yedek

Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup, Monaco karşılaşmasında olduğu gibi Medipol Başakşehir karşılaşmasında da yedekler arasında yer aldı.

Oğuzhan'ın yokluğunda Avrupa maçında olduğu gibi Tolgay Arslan, savunmaya dönük orta saha görevini yapmaya çalıştı.

Siyah-beyazlı takımının ilk 11'i Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Quaresma ile Cenk Tosun'den oluştu.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde de Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Gary Medel, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Necip Uysal ve Gökhan Gönül yer aldı.

- Pepe'den çocuklara imza

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Pepe, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklarla yakından ilgilendi.

Pepe, sahaya çıkmak için koridorda bekleyen çocukların giydiği Beşiktaş formalarını imzaladı.

- Vodafone 39. İstanbul Maratonu pankartı

Medipol Başakşehirli oyuncular, maç öncesi gerçekleştirilen seremoniye Vodafone 39. İstanbul Maratonu pankartıyla çıktı.

Oyuncular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Spor İstanbul tarafından 12 Kasım'da "Çocuklar için koş" temasıyla yapılacak maratona dikkat çekmek amacıyla "Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu Çocuklar İçin Koşuyoruz" yazılı pankartla sahada yer aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bu yıl çocukların geleceği için koşacaklarını belirterek, "Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecine eğitim aşamasından başlayarak destek vermeyi hedefleyen bir şirket olarak, eğitimin önemini her fırsatta dile getirmeye, bu konudaki farkındalığın artırılmasına çalışıyoruz. Bu kapsamda, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda da ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın dijital eğitimine katkıda bulunmak için koşacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcular ise sahaya "Düzenli Kontrol İle Kadınlar 1:0 Meme Kanseri" yazılı pankartla çıktı

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Luescu da izledi.

Mücadele öncesi geçen hafta vefat eden Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetiner Doğan anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

- Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Stadı dolduran taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırırken, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte yoğun tezahüratta bulundu.