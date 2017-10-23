"Cesur F.Bahçeliler"
Galatasaray-Fenerbahçe maçını yorumlayan İngiliz basını, Tarık Ongun'un pozisyonu için 'Cesur F.Bahçeliler kalkan oldu' yorumunda bulundu
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından İngilizler'in en çok konuştuğu konu yardımcı hakeme yağan maddeler oldu. Atılan maddeler nedeniyle yerde kalan Ongun'a Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım yardımcı olmuştu.
Derbiye futboldan çok olayların damga vurduğunu belirten İngilizler, gergin geçen maçla ilgili şu yorumlarda bulundu;
ATILAN FÜZELERE KALKAN OLDULAR
Daily Mail: İstanbul Derbisi'nde Galatasaray taraftarının füze yağmuruna tuttuğu yan hakem yerde kaldı. Ateşli derbide gelen füzelere Fenerbahçeli oyuncular kalkan oldu.
The Sun: Üzerine yağan maddelerden dolayı yerde kalan hakeme cesur Fenerbahçe futbolcuları insan kalkanı oluşturdu. Türk Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve bir Fenerbahçeli futbolcu, kafalarına yağan maddeler altında hakemi ve bayrağını alıp yardım ettiler. Fenerbahçe'nin tek bir şut bile çekemediği maçın ardından Galatasaray ligdeki liderliğini sürdürüyor.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:40
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Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Toplam 3
Yorum
Ali Osman Veziroğlu TS un bünyesinden yatişmiş Spor adamları sessiz,Paralı başkan istemiyoruz Bayer Minih gibi Esk futbolcuları yönetmeli diyoruz .
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Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Toplam 3
Yorum
Şevket CAN benm yılardır M:Ali Yılmaz döneminden bu güne kadar TS başına Futbolun içinden gelmiş başkan ve yöneticilerin olmasını söylüyorum
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Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 10
Yorum
Bora sana kaptanligi verende kbahat taktin koluna ona buna el kol salliyorsun biraz da mucadele et Atiba amcandan ders al biraz
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