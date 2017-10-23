Camı kıranlar karakola alındı
TÜRK Telekom Stadı'na F.Bahçeli taraftarların büyük bir kısmı tribündeki yerlerini alırken, otobüs camlarına zaran veren taraftarlar derbiyi izlemeyedi. Polis tarafından tespit edilen F.Bahçeli futbolseverler Ayazağa Karakolu'na götürüldü. F.Bahçe kulübü bu konuda taraftarlarını uyarmış ve 6222 sayılı yasadan işlem yapılacağı bilgisini daha önce paylaşmıştı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Camı kıranlar karakola alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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