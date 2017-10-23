 Camı kıranlar karakola alındı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Camı kıranlar karakola alındı

    Camı kıranlar karakola alındı
    TÜRK Telekom Stadı'na F.Bahçeli taraftarların büyük bir kısmı tribündeki yerlerini alırken, otobüs camlarına zaran veren taraftarlar derbiyi izlemeyedi. Polis tarafından tespit edilen F.Bahçeli futbolseverler Ayazağa Karakolu'na götürüldü. F.Bahçe kulübü bu konuda taraftarlarını uyarmış ve 6222 sayılı yasadan işlem yapılacağı bilgisini daha önce paylaşmıştı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Camı kıranlar karakola alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.