Beşiktaş'ta Caner Erkin cezalı duruma düştü

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.Vodafone Park'taki oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta siyah-beyazlılara toplam 5 sarı kart çıktı.Beşiktaş'ın agresif futbolcusu Caner Erkin'in gördüğü kart sonrası hakem Kalkavan'a yönelik ağır küfürleri ekrana yansıdı. Siyah-beyazlı futbolcuya kartı gösterdikten sonra oradan uzaklaştığı sırada hakem Mete Kalkavan'ın arkasından "K**PEK" diye bağıran Caner, ardından "O*** ç***u" diye sinkaflı küfür etti.