Beşiktaş'ta Caner Erkin cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü
Vodafone Park'taki oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta siyah-beyazlılara toplam 5 sarı kart çıktı.
METE KALKAVAN'A KÜFÜRLER SAVURDU
Beşiktaş'ın agresif futbolcusu Caner Erkin'in gördüğü kart sonrası hakem Kalkavan'a yönelik ağır küfürleri ekrana yansıdı. Siyah-beyazlı futbolcuya kartı gösterdikten sonra oradan uzaklaştığı sırada hakem Mete Kalkavan'ın arkasından "K**PEK" diye bağıran Caner, ardından "O*** ç***u" diye sinkaflı küfür etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 16
Yorum
Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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Yorum
KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
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Yorum
AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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