 Beşiktaş'ta Caner Erkin cezalı duruma düştü – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta Caner Erkin cezalı duruma düştü

    Beşiktaş'ta Caner Erkin cezalı duruma düştü

    Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü

    Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

    Vodafone Park'taki oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçta siyah-beyazlılara toplam 5 sarı kart çıktı.

    METE KALKAVAN'A KÜFÜRLER SAVURDU
    Beşiktaş'ın agresif futbolcusu Caner Erkin'in gördüğü kart sonrası hakem Kalkavan'a yönelik ağır küfürleri ekrana yansıdı. Siyah-beyazlı futbolcuya kartı gösterdikten sonra oradan uzaklaştığı sırada hakem Mete Kalkavan'ın arkasından "K**PEK" diye bağıran Caner, ardından "O*** ç***u" diye sinkaflı küfür etti.



    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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