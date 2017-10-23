Bakanlık, koreografiyle ilgili başmüfettiş görevlendirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.
Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada Başbakan Binali Yıldırım'ın Galatasaray-Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan müsabakada, Galatasaray tribünlerinde açılan pankart ile ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.
Bu talimat üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi..
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:50
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
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Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
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AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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