 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Süper Lig'de bir ilk yaşandı!

    Süper Lig'de bir ilk yaşandı!

    ile arasında oynanan maçta iki takım da bol pozisyona girmesine rağmen gol sesi çıkmadı. İki takımın kalecisi sergiledikleri performansla göz doldurdu. Zorlu mücadele, sezonunun ilk golsüz biten maçı oldu.

    Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ile golsüz berabere kaldı. İki takımın da açık futbol sergilediği karşılaşmada bol gol pozisyonu olmasına rağmen futbolcular topu ağlara göndermeyi başaramadı.

    Her iki takımın kalecileri Sergio Rochet (Demir Grup Sivasspor) ve Harun Tekin (BUrsaspor) sergiledikleri performansla alkış aldılar. Demir Grup Sivasspor-Bursaspor maçı son yılların en gollü sezonu olarak dikkat çeken İlkhan Cavcav Sezonu'nun ilk golsüz biten maçı oldu.

    Haftaya aynı puanla başlayan iki takımın da galibiyet aradığı mücadele açık ve seyirciler açısından zevkli bir karşılaşma oldu. Hem Demir Grup Sivasspor hem de Bursaspor, savunmadan çok golü düşünen bir anlayışla sahay çıktılar. Karşılıklı birçok pozisyonun yaşandığı heyecan dolu karşılaşmada hem kalecilerin başarılı kurtarışları hem de son vuruşlardaki beceriksizlik skor tabelasının değişmesini engelledi.

    Sahasında 1 puana razı olan Demir Grup Sivasspor, puanını 13 yaptı. Deplasmandan puanla dönen Bursaspor'un da puanı aynı… Ligde Bursaspor 8., Demir Grup Sivasspor ise 9. sırada yer aldı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:01
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