Osmanlı gürledi

Başkent ekibi, Karabük'ü 3 golle devirdi. Evinde üst üste 2. kez kazanan Osmanlı'da iki gol atan Serdar Gürler yıldızlaştı.



SÜPER Lig'de düşme hattından uzaklaşma çabası içindeki Osmanlıspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Karabükspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, ikinci devrede Osmanlıspor şov vardı. Gol perdesini 62'de Pinto açtı. Vrsajevic'in pasında Serdar Gürler 74'te boş ağları havalandırdı: 2-0. Özer'in savunma arkasına attığı pası alan maçın adamı Serdar, 85'te 3. golü bulmakta zorlanmadı. Karabük'te Torje, 90+2'de penaltıyı Karce'ye nişanladı. Mor-sarılılılar Bursa deplasmanındaki yenilgiyi Karabük galibiyetiyle telafi etti. Karadeniz ekibi ise deplasmanda üst üste 3. yenilgisini aldı.



'Futbolda ağlamayacaksın!'

OSMANLISPOR Teknik Direktörü İrfan Buz, kadro vurgusu yaptı. Buz, "3 puanı sabırlı disiplinli oynayan, bir takım halinde aldığımızı düşünüyorum. Futbolda ağlamayacaksın. Elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacaksın" dedi