Osmanlı gürledi
SÜPER Lig'de düşme hattından uzaklaşma çabası içindeki Osmanlıspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Karabükspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, ikinci devrede Osmanlıspor şov vardı. Gol perdesini 62'de Pinto açtı. Vrsajevic'in pasında Serdar Gürler 74'te boş ağları havalandırdı: 2-0. Özer'in savunma arkasına attığı pası alan maçın adamı Serdar, 85'te 3. golü bulmakta zorlanmadı. Karabük'te Torje, 90+2'de penaltıyı Karce'ye nişanladı. Mor-sarılılılar Bursa deplasmanındaki yenilgiyi Karabük galibiyetiyle telafi etti. Karadeniz ekibi ise deplasmanda üst üste 3. yenilgisini aldı.
'Futbolda ağlamayacaksın!'
OSMANLISPOR Teknik Direktörü İrfan Buz, kadro vurgusu yaptı. Buz, "3 puanı sabırlı disiplinli oynayan, bir takım halinde aldığımızı düşünüyorum. Futbolda ağlamayacaksın. Elindeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacaksın" dedi
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:39
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
Yorum
Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
Yorum
Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
Yorum
ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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