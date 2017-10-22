Kayserispor ikinci yarıda güldü
Spor Toto Süper Lig’i 9. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Konyaspor’u konuk etti. Ev sahibi Kayserispor, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 50. dakikasında Denüz Türüç'ün penaltıdan attığı golle Kayserispor Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Konyaspor beraberlik golünü ararken ev sahibi Kayserispor 64. dakikada Ryan Mendes'in attı gol ile farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Konyaspor 90+1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı gol ile umutlansa da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.
Spor Toto Süper Lig'i 9. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u 2-1 ile geçti.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:28
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Trabzonspor, Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 5
Yorum
Ts konya Bırakın çorumda sizi yensin garibanlar sevinsin
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Riekerink'ten derbi sözleri...
Toplam 2
Yorum
Riekerink Biz de seni özledik güzel insan
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Trabzon yönetiminden açıklama...
Toplam 14
Yorum
ERAY TS En ciddi hata Ersun oldu. İkincisi de Sosa. İstifa edenler ise kaçan korkaklar. Bir daha gelmesinler TS'ye.
Kayserispor ikinci yarıda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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