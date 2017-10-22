Kayserispor ikinci yarıda güldü

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 50. dakikasında Denüz Türüç'ün penaltıdan attığı golle Kayserispor Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Konyaspor beraberlik golünü ararken ev sahibi Kayserispor 64. dakikada Ryan Mendes'in attı gol ile farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip Konyaspor 90+1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı gol ile umutlansa da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig'i 9. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor'u 2-1 ile geçti.