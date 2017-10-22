G.Saraylı taraftarlar F.Bahçe otobüsünün önünü kesti!
Galatasaraylı taraftarlar Seyrantepe'de Fenerbahçe'nin takım otobüsünün önünü kesti. Daha sonra sarı-lacivertli kafile polis eskortu eşliğinde stada olaysız biçimde giriş yaptı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Türk Telekom Stadı'nın önünde Fenerbahçe takım otobüsünün önünü kesti.
Bazı G.Saraylı taraftarların Fenerbahçe takım otobüsüne sözlü sataşması dikkat çekti. Daha sonra konuk kafile, polis eskortu eşliğinde olaysız biçimde Türk Telekom Stadı'na vardı.
F.Bahçe ve G.Saray stada ulaştı
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maç için iki takım da Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.
Galatasaray Florya'dan, Fenerbahçe de Samandıra'dan yoğun güvenlik önlemleri altında hareket etti. Türk Telekom Stadyumu'na ilk ulaşan ekip Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlilerin hemen ardından Galatasaray da stada geldi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:52
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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
Yiğit Aslan parçalıcak !
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Ofsayt rezaleti
Toplam 27
Yorum
Lazoğli Gs a kıyak geçsin bursada ofsayt gol. Bizide doğrasınlar. Dekoderimi iade ediyorum. Videolig gelene kadar
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Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
ege galatasaray ı şimdiden tebrik ediyorum çünkü gomis ve neustader i düşünmek istemiyorum
G.Saraylı taraftarlar F.Bahçe otobüsünün önünü kesti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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