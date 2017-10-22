Galatasaray’da erken değişiklik! Sakatlık...
Galatasaray’da Serdar Aziz, 19. dakikada sakatlanarak, yerini Iasmin Latovlevici’ye bıraktı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:08
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 22
Yorum
Elazığlı Adamlar istifa ederken bile ağlıyorlar ya diyecek pek bişey yok.
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Tudor'dan sistem yanıtı!
Toplam 1
Yorum
Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
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Boca’dan Medel’e yakın takip
Toplam 16
Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
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