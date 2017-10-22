 Galatasaray’da erken değişiklik! Sakatlık... – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Galatasaray’da erken değişiklik! Sakatlık...

    Galatasaray’da erken değişiklik! Sakatlık...

    Galatasaray’da Serdar Aziz, 19. dakikada sakatlanarak, yerini Iasmin Latovlevici’ye bıraktı.

    Galatasaray, Fenerbahçe maçında erken değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 19. dakikada Iasmin Latovlevici'yi oyuna dahil etti. Başarılı defans oyuncusunun oyundan çıkarken, belini tuttuğunu gözlendi.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:08
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