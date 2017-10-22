Galatasaray’da erken değişiklik! Sakatlık...

Galatasaray’da Serdar Aziz, 19. dakikada sakatlanarak, yerini Iasmin Latovlevici’ye bıraktı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçında erken değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, sakatlanan Serdar Aziz'in yerine 19. dakikada Iasmin Latovlevici'yi oyuna dahil etti. Başarılı defans oyuncusunun oyundan çıkarken, belini tuttuğunu gözlendi.