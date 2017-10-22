Ege'de müthiş düello
Beşiktaş galibiyetinin moraliyle Trabzon’da tarih yazan Akigo’nun karşısına çıkan Başkent ekibi son yarım saatte yıkıldı. İki penaltı yaptırıp kırmızı kart gören Scekic, takımını yaktı
BAŞKENT ekibinde günün dağınık ismi Scekic, 59'da ceza sahasında Mustafa Yumlu'yu çekerek düşürünce ikinci kez penaltıya sebep oldu. Bununla da kalmadı ikinci sarı karttan kırmızıyla oyun dışı kaldı.
Penaltıda Brezilyalı Henrique, ağları bulup Akigo'yu umutlandırdı. Bu golden 5 dakika sonra Sissoko, müthiş geri dönüşü sağlayan futbolcu oldu: 3-3. Ege ekibi bu sezon evinde 5. maçta ilk kez puan kaybederken, yenilmezlik serisini 3 karşılaşmaya çıkardı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:40
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
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Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
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Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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