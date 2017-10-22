Ege'de müthiş düello

Beşiktaş galibiyetinin moraliyle Trabzon’da tarih yazan Akigo’nun karşısına çıkan Başkent ekibi son yarım saatte yıkıldı. İki penaltı yaptırıp kırmızı kart gören Scekic, takımını yaktı

SÜPER Lig'de geçen haftanın iki flaş takımını karşı karşıya getiren maç, müthiş bir düelloya sahne oldu. Trabzon'u 6-1 yenen Akhisar'la, Beşiktaş'ı 2-1 deviren G.Birliği kozlarını Manisa'da paylaştı. Toplam 6 golün atıldığı karşılaşmada kırmızı-siyahlılar ilk yarıyı; Scekic'in neden olup sarı kart gördüğü penaltıda Soner Aydoğdu'nun golüne karşılık, Serdar Özkan, Uğur Çiftçi ve Vedat Muriç'le 3-1 üstün tamamlamayı başardı. Gençler'in tecrübeli yıldızı Serdar, 1 gol, 1 asistle ilk yarıya damgasını vurdu.



BAŞKENT ekibinde günün dağınık ismi Scekic, 59'da ceza sahasında Mustafa Yumlu'yu çekerek düşürünce ikinci kez penaltıya sebep oldu. Bununla da kalmadı ikinci sarı karttan kırmızıyla oyun dışı kaldı.



Penaltıda Brezilyalı Henrique, ağları bulup Akigo'yu umutlandırdı. Bu golden 5 dakika sonra Sissoko, müthiş geri dönüşü sağlayan futbolcu oldu: 3-3. Ege ekibi bu sezon evinde 5. maçta ilk kez puan kaybederken, yenilmezlik serisini 3 karşılaşmaya çıkardı.