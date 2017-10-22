Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek derbi öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da derbisi! Saatler 19.30'u gösterdiğinde zaman duracak! G.Saray'la F.Bahçe'nin Türk Telekom Stadı'ndaki dev mücadelesi nefesleri kesecek...
5 kıtada gözler Seyrantepe'deki heyecan fırtınasında olacak. Rekor sayıda ve tarihte ilk olmak üzere tam 96 ülkenin televizyonu, 900 milyon liralık Galatasaray-Fenerbahçe derbisini naklen ekrana getirecek.
2 DEVİN DE HEDEFİ ZAFER
Derbilerin derbisinde iki dev de galibiyete kilitlendi. G.Saray, ezeli rakibinin 11 puan önüne geçme fırsatını zafere çevirmek isterken, farkı 5'e düşürmeyi hedefleyen F.Bahçe de planlarını 'zafer' üzerine kurdu. Yenilgisiz Aslan'ın en büyük kozu 50 bin taraftarı. Dev maçta Kanarya ise derbilerdeki üstün performansına güveniyor.
*G.Saray, ligde 8 maçın 7'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı. Son 4 mücadelesini de kayıpsız geçen liderin sahasındaki galibiyet serisi ise 6 maç.
*108 yıllık ezeli rekabette galibiyet sayısında 146-123 üstün olan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında son 5 derbide 3 galibiyet alıp, 2 beraberlik elde etti.
SAAT: 19.30
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS
GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Gomis.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Giuliano, Valbuena, Dirar, Janssen.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:22
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
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