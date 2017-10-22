Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da derbisi! Saatler 19.30'u gösterdiğinde zaman duracak! G.Saray'la F.Bahçe'nin Türk Telekom Stadı'ndaki dev mücadelesi nefesleri kesecek...

5 kıtada gözler Seyrantepe'deki heyecan fırtınasında olacak. Rekor sayıda ve tarihte ilk olmak üzere tam 96 ülkenin televizyonu, 900 milyon liralık Galatasaray-Fenerbahçe derbisini naklen ekrana getirecek.

2 DEVİN DE HEDEFİ ZAFER

Derbilerin derbisinde iki dev de galibiyete kilitlendi. G.Saray, ezeli rakibinin 11 puan önüne geçme fırsatını zafere çevirmek isterken, farkı 5'e düşürmeyi hedefleyen F.Bahçe de planlarını 'zafer' üzerine kurdu. Yenilgisiz Aslan'ın en büyük kozu 50 bin taraftarı. Dev maçta Kanarya ise derbilerdeki üstün performansına güveniyor.

*G.Saray, ligde 8 maçın 7'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı. Son 4 mücadelesini de kayıpsız geçen liderin sahasındaki galibiyet serisi ise 6 maç.

*108 yıllık ezeli rekabette galibiyet sayısında 146-123 üstün olan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında son 5 derbide 3 galibiyet alıp, 2 beraberlik elde etti.





SAAT: 19.30

STAT: Türk Telekom



HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS



GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Gomis.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Giuliano, Valbuena, Dirar, Janssen.