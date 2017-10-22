 Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü... – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...

    Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...

    Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.

    Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya Galatasaray etkili başlasa da Fenerbahçe 6. dakikada Janssen'le ağları havalandırdı ancak hakem Cüneyt Çakır bu golü geçerli saymadı.

    Maçın 6. dakikasında Janssen'in golü, Hollandalı'nın Serdar Aziz'e faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu pozisyona itiraz ederken, bu pozisyon sonrasında Aykut Kocaman ile Igor Tudor arasında tartışma çıktı.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:19
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