Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı.
Maçın 6. dakikasında Janssen'in golü, Hollandalı'nın Serdar Aziz'e faul yaptığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu pozisyona itiraz ederken, bu pozisyon sonrasında Aykut Kocaman ile Igor Tudor arasında tartışma çıktı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:19
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Tudor'dan sistem yanıtı!
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Yorum
Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
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Boca’dan Medel’e yakın takip
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Yorum
thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
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Vodafone Park en iyiler arasında
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Necdet Yılmaz Vodefone Park birinci seçilmesi normal. Standartların üzerinde...
Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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