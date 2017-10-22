Büyük tepki!FETÖ mesajı mı?G.Saray'dan cevap bekleniyor
Haftalardır beklenen ve büyük bir heyecana sahne olan maçta gol sesi çıkmazken, tartışılacak çok karar vardı. Maçın hakeminin tartışılması bir yana maçın öncesinde Galatasaray tribünlerinde açılan bir koreografi maçın önüne geçti!
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ VAR!
Maç başlamadan önce sarı-kırmızılı taraftarların kale arkasında açtığı koreografide yer alan Rocky ve üzerinde yazanlar tartışma yarattı.
FETÖ TERÖRİST BAŞI GÜLEN'İN SÖZLERİ
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Ayağa kalk Sakarya" ifadelerini kullandıktan sonra ayağa kalkması ve ardından Galatasaray tribünlerinde "Ayağa kalk" yazılı bir pankartın açılması sosyal medyada büyük tepki gördü.
Terörist başının açıklaması (VİDEO)
ROCKY ANITI PENSILVANYA'DA
Bu yazının dışında dikkat çeken bir diğer konu ise 8 puan önde ligde namağlup şekilde zirvede yer alan ve 'ayağa kalkamsını gerektirecek bir durumu olmayan' Galatasaray'ın maçında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da heykeli bulunan Rocky'nin kullanılmasıydı...
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR!
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Galatasaray'a çevrildi. Sarı-kırmızılı kulübün bu pankartın kim ya da kimler tarafından açıldığı konusunda açıklama yapması bekleniyor...
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:55
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Elazığlı Adamlar istifa ederken bile ağlıyorlar ya diyecek pek bişey yok.
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Veli Şimdiye kadar 4 lü defans la basarili olup 3lüye dönmek deliliktir.
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Toplam 16
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thebarbaros hemen satılsın... hemen hemen... beşiktaş'ın daha dinamik ve genç futbolculara ihtiyacı var.
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