Aykut Kocaman: Çakır'ın bir takımı öne çıkarma niyeti yoktu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 0-0 sona eren Galatasaray derbisinin ardından konuştu. 10 kişi kalan rakip önünde sevinecekleri bir sonuç almadıklarını söyleyen Kocaman, “Bundan sonraki maçlarda puan farkı hak ettiği yerde olacaktır” diyerek farkın kapanacağını söyledi.

Galatasaray derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Maç öncesinde rakibimiz, sahasında istim üzerindeyken puan farkını artırmak için oynayacaktı. Bizim de en büyük derdimiz 8 haftada oluşan 8 puanlık farkı indirecek fırsat olarak görüyorduk. Oyuna bakıldığı zaman iki takımın da birbirine üstün tarafları var. Her iki taraf da birbirlerinin zaaflarına uygun oynadılar. İlk yarıda çok çok iyi olmasa da, nispeten maçta öne geçecek fırsatları yakaladık. İkinci yarıda Galatasaray ritmi elinde tuttu. Kırmızı karta kadar maç bizim yarı sahamızda geçti. Kırmızı karttan sonra kontrolü aldık ancak bu topun kontrolü oldu ve ceza sahası içindeki hamleleri yapamadık. Son 20 dakikada rakip 10 kişi kalmışken çok sevinebileceğimiz bir sonuç olmadı" diye konuştu.



"Bunun cevabını diğer kulübe vermeli"

Rakip kulübeyle yaşadığı etkileşimle ilgili olarak konuşan Aykut Kocaman, "2. seferdir rakip kulübeyle etkileşim oluyor. Normalde hiç kulübeye bakmam. 2 seferdir rakip kulübelerden bu tarafa doğru bir etkileşim geliyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bunun cevabını diğer kulübenin vermesi gerekiyor" dedi.



Maçın hakemiyle ilgili yaptığı açıklamada hakemlere de hak vermek gerektiğini sözlerine ekleyen Kocaman, "Zorluk derecesi güç bir maçta, biraz da olsa hakemlere hak vermemeye çalışmak insafsızlık olur. Çok zor bir ortam. Sadece burası için değil, bizim stadımız için de geçerli, diğer statlar için de geçerli. Ne olursa olsun kararlar bize verilsin mantığı var. Bugün iki taraf aleyhine de terazinin kaçan tarafları var. Bizim adımıza olan bir penaltı pozisyonu var, Galatasaray lehine de var. Bizim attığımız gol gri bir pozisyon olabilir. Cüneyt Çakır'ın bugün herhangi bir takımı öne çıkarmak gibi bir niyeti yoktu. Oyunu olağan akışına bırakmaya çalıştı. Taraftar, teknik ekipler ve oyuncular her şeyi kendi lehine ister" ifadelerini kullandı.



"Değişiklikler kesinlikle farklı olurdu"

Oyuna müdahale etmesinden 1 dakika sonra rakibin 10 kişi kalmasıyla ilgili olarak konuşan Kocaman, "Kırmızı karttan önce yapılan değişiklikler kesinlikle farklı olurdu. Ritmi kaybetmiştik. Sayısal eşitlik devam ederken biraz daha topu tutacak oyuncular almak istedim. Ancak eğer rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişiklik yapsaydım kesinlikle bu şekilde olmazdı. Giuliano çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hem bugünleri hem de yarınları için temel taş olabilecek isimlerden birisi. Bugün girdiğimiz pek çok pozisyonda kendisi vardı. Ayrıca alanını ve adamını savunma konusunda da en önemli oyuncularımızdan birisiydi" açıklamasını yaptı. Kocaman, puan farkıyla ilgili olarak da, "Benim söyleyeceklerimle puan farkının azalacağı ya da artacağı gibi bir durum yok. Suni puan farkından kastım, bizim puan kayıplarımız. Galatasaray'ın da puan ortalaması düşecektir. 3 puanlı sistemde Galatasaray'ın 2.06, Fenerbahçe'nin de 2.08 puan ortalaması var. Galatasaray rakibine daha önce 30 puan fark yapmıştı, benim Fenerbahçe'de oynadığım dönemde biz de 30 puan fark yapmıştık. Bundan sonraki maçlarda puan ortalaması hak ettiği gibi olacaktır. Yabancı sayısıyla birlikte takımlar kadrolarını çok güçlendirdiler. Güçlü takımlarla oynadık ve bizim puan kaybımız normalin üzerinde oldu. Aynı şekilde rakiplerimiz de puan kayıpları yaşayacaktır" dedi.



"Kendi tarafımdan bakınca gol diyebilirim"

Janssen'in maçın 7. dakikasında attığı ancak faul nedeniyle iptal edilen golü sorulan Aykut Kocaman, "Gol için kendi tarafımdan baktığımda ben gol diyebilirim, Galatasaraylılar da faul der. Her iddianın haklı olduğunu düşünüyorum. Nispeten Galatasaray duran toplarla bizi biraz hırpaladı. Ama maçta en azından öne geçme açısından yakaladığımız pozisyonlar vardı. En büyük handikabımız özellikle kırmızı karttan sonraki bölümü çok anlamsız şekilde harcadık" diye konuştu. 2 takımın bugüne kadar yüzlerce kez karşılaştığının da altını çizen Fenerbahçe teknik direktörü, "Bugünkü maçta da bir takımın istediğini alarak sahadan ayrılma ihtimali de çok yüksekti. Bir takım nedenlerden dolayı kulübün üzerindeki negatif algıyı yönetecek bir durum var. Kırılma, vazgeçtiğiniz zaman olur. Fenerbahçe son ana kadar yarışın içinde olacak. Bugün kazansaydık biraz daha hızlı koşacak durumda olacaktır. Galip gelememizden ya da mağlup olmamamızdan dolayı gerçekleşen stabil durum, bu şekilde gitmeyecek. Benim tahminlerime göre bu puan farkı azalacaktır. Eğer kendi tarafımızı atlamaz ve normale dönersek, ikinci yarıda mutlaka bu puan farkı düşecektir. Bu takımın kapasitesini ve yapabileceklerini biliyorum" diye konuştu.



"Bugün aleyhimize 2 kritik karar verildi"

Hakemlerle ilgili tekrar konuşan Aykut Kocaman, "İnsanların yaşadığı sıkıntıları her zaman söylemeye çalışıyorum. Şu ortamı görüyoruz. Tekrar söylüyorum sadece Galatasaray'a ait bir ortam değil. Bugün tartıya vurduğunuzda bizim aleyhimize çok kritik 2 karar verdi hakem. Akhisar Belediyespor maçında Bülent Yıldırım maçın 5. dakikasında, aman bugün Fenerbahçe lehine hata yapmayayım görüntüsü verdi. Ama bugün hakem lehimize de aleyhimize de kararlar verdi. Ama baskıya ve ortama baktığınızda maçı bir tarafa doğru değil, akışına bıraktığını gördük. Hakemin beden dili, kazanan takım kendi gücüyle kazansın şeklindeydi" diyerek sözlerini tamamladı.