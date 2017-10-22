Aslantepe'de dostluk rüzgarı!
Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde kendilerine ayrılan bölümü tıka basa doldururken Galatasaray'ın hayatını kaybeden eski tribün lideri Alpaslan Dikmen için açılan pankart, ezeli rakipler arasındaki dostluğun ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne serdi.
Galatasaray'ın tribün grubu ultrAslan'ın kurucu liderlerinden olan ve 2008 yılında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmen için pankart açan Fenerbahçe tribünü "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" yazılı pankartla sarı-kırmızılı taraftarlara jest yaptı.
UltrAslan ise bu pankartın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak Fenerbahçe'nin lokomotif tribün grubu Genç Fenerbahçeliler'e teşekkür niteliğinde bir paylaşımda bulundu.
İki taraftar grubu arasındaki bu dostluk rüzgarları adeta 'İşte tribünlerde görmek istediğimiz hareketler' dedirtti.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:28
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
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