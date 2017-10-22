 Aslantepe'de dostluk rüzgarı! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ekim 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Aslantepe'de dostluk rüzgarı!

    Aslantepe'de dostluk rüzgarı!

    taraftarları, derbisi öncesinde kendilerine ayrılan bölümü tıka basa doldururken Galatasaray'ın hayatını kaybeden eski tribün lideri Alpaslan Dikmen için açılan pankart, ezeli rakipler arasındaki dostluğun ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne serdi.

    derbisinde takımlarını yalnız bırakmamak için Türk Telekom Stadyumu'ndaki yerini alan taraftarı, ultrAslan'ın hayatını kaybeden eski tribün lideri Alpaslan Dikmen'i unutmadı.

    Galatasaray'ın tribün grubu ultrAslan'ın kurucu liderlerinden olan ve 2008 yılında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmen için pankart açan Fenerbahçe tribünü "Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen" yazılı pankartla sarı-kırmızılı taraftarlara jest yaptı.

    UltrAslan ise bu pankartın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak Fenerbahçe'nin lokomotif tribün grubu Genç Fenerbahçeliler'e teşekkür niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

    İki taraftar grubu arasındaki bu dostluk rüzgarları adeta 'İşte tribünlerde görmek istediğimiz hareketler' dedirtti.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aslantepe'de dostluk rüzgarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.