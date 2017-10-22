900 milyon TL'lik dünya derbisi

G.Saray ile F.Bahçe arasında bügün oynanacak maç, piyasa değeri 900 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak. Büyük heyecan yaşanacak

Süper Lig'de G.Saray ile F.Bahçe arasında yarın oynanacak derbi, piyasa değeri 900 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak. Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde, Süper Lig'in en pahalı takımı 493.8 milyon lirayla Beşiktaş gösterilirken, ikinci sıradaki G.Saray kadrosunun tahmini piyasa değeri 461 milyon lira olarak belirtildi. Sıralamada üçüncü basamakta yer alan F.Bahçe kadrosunun değeri ise 432.8 milyon lira.



G.Saray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera 47.6 milyon lira ile takımın en değerli futbolcusu belirtilirken; Belhanda 38.9 milyon, Feghouli, Maicon ve Fernando'nun tahmini piyasa değerleri ise 34.6'şar milyon lira. Gomis'in değeri ise 17.3 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Cimbom'un en yüksek değerli Türk oyuncular ise 19.5'er milyon lirayla Eren ve Serdar Aziz oldu.



Son 48 derbide ilk golü atan takım puan alıyor, sadece üç kez kaybetti

DERBİLERDE ilk golü atan taraf kolay yenilmiyor. Son 48 lig maçında ilk golü atan takım, sahadan en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılırken sadece 3 kez kaybetti.



35 kırmızı, 271 de sarı olmak olmak üzere son 47 derbide 306 kart çıktı

İki takımın son 47 maçında hakemler toplam 35 kırmızı, 271 de sarı kart kullandı. Bu periyotta G.Saraylı futbolcular 18, F.Bahçeliler ise 17 kez kırmızı kart gördü.



İki takım ekim ayında 32. kez karşılaşacak. F.Bahçe 12, G.Saray 5 kez galip geldi, 14 maç berabere bitti. F.Bahçe 43, G.Saray ise 34 gol attı.





EN PAHALI FUTBOLCU JANSSEN

G.Saray ve F.Bahçe'deki futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak F.Bahçe'de kiralık forma giyen Hollandalı Janssen ön plana çıkıyor. Tottenham'dan kiralanan Hollandalı futbolcu, 51.9 milyon TL ile takımının en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor



F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano da değeri 38.9 milyon, Souza'nın değeri ise 34.6 milyon lira olarak belirtildi



Mehmet Topal 26 milyonla piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk oyuncu oldu.