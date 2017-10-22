 5 oyuncu gol attı – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    5 oyuncu gol attı

    5 oyuncu gol attı
    G.SARAY ile F.Bahçe'nin kadrolarında bulunan futbolcuların sadece 5'i iki takım arasındaki rekabette gol sevinci yaşadı. Cimbom'da Selçuk İnan (3), F.Bahçe'de ise Persie (2), Hasan Ali, Alper ve Souza gol attı.KAYDET
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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