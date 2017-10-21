 Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi

    Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak dev karşılaşma öncesinde yaptığımız ankete katılanların yüzde 60'ı 'Derbiyi Galatasaray kazanır' dedi.

    22 Kasım Pazar günü Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maç öncesinde Galatasaray namağlup şekilde zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 14 puanla 5. sırada yer alıyor.

    85 BİNDEN FAZLA OY GELDİ
    Sonucunun ligin kaderini belirleyeceği bu maç öncesin de ise taraftarlara maçla ilgili tahminlerini sorduk. "22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu sizce ne olur?" şeklinde yaptığımız ankete 85 binin üzerinde bir katılım gerçekleşti.

    ÇOĞUNLUK 'GALATASARAY' DEDİ
    Ankete katılanların yüzde 60'ı 'Galatasaray kazanır' derken, yüzde 34'ü 'Fenerbahçe kazanır' ve geriye kalan yüzde 6'sı ise 'Berabere biter' şeklinde oy kullandı.

    İşte anketimizin sonucu...


    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:04
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