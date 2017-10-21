Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak dev karşılaşma öncesinde yaptığımız ankete katılanların yüzde 60'ı 'Derbiyi Galatasaray kazanır' dedi.
22 Kasım Pazar günü Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maç öncesinde Galatasaray namağlup şekilde zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 14 puanla 5. sırada yer alıyor.
85 BİNDEN FAZLA OY GELDİ
Sonucunun ligin kaderini belirleyeceği bu maç öncesin de ise taraftarlara maçla ilgili tahminlerini sorduk. "22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonucu sizce ne olur?" şeklinde yaptığımız ankete 85 binin üzerinde bir katılım gerçekleşti.
ÇOĞUNLUK 'GALATASARAY' DEDİ
Ankete katılanların yüzde 60'ı 'Galatasaray kazanır' derken, yüzde 34'ü 'Fenerbahçe kazanır' ve geriye kalan yüzde 6'sı ise 'Berabere biter' şeklinde oy kullandı.
İşte anketimizin sonucu...
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:04
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Cenk Tosun, en iyi ikinci oyuncu!
Toplam 1
Yorum
since1903 Hak yerini bulmuş. Salah kariyerinin en iyi maçını oynadı bence.
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 3
Yorum
Mehmet Orasi istanbul soyar o taksiciler adami
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 3
Yorum
xcvbn Her gün başımıza gelen taksici terörü sonunda basına yansımış bir şekilde..
Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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